ANCONA Moda, glamour e territorio. In salsa prettamente marchigiana. Si riaccendono i riflettori della Mole Vanvitelliana che domani, nella Sala Boxe al livello -1, ospiterà The Glam Experience. Sfilate, boutique, esposizioni (la giornata si snoderà dalle 15.30 fino alle 20) riguardante il mondo degli sposi ma non solo visto che interesseranno tutto ciò che ruota intorno all’universo dei matrimoni e delle cerimonie.

Nato sulla scia del “The Wedding Experience” dello scorso anno (l’edizione 2024 è in programma per marzo), che si celebrò sempre alla Mole ma nel Magazzino Tabacchi, l’evento è stato organizzato dalle wedding planner Francesca Bontempi e Serena Albanesi, dalla fiorista Alessandra Ribichini e dalla visual designer Serena Leonetti. Gli abiti in passerella saranno di cinque atelier Made in Marche (Ricospose, Matteo Duca, Stefania Spose, Maison Monica Guzzini, Giulio Gigli) ben distribuiti tra sartoria diretta e negozi con brand. La sala sarà divisa in due ambienti: uno dedicato alla sfilata che inizierà alle 17; un altro alla glam boutique che ospiterà Olio Rosini, Grateful Tea & Gifts, Scriptorium Gin, Macrabalu, grafiche e partecipazioni, vino e prodotti a chilometro 0, oggetti di design e tante personalizzazioni:

«Volevamo un’autentica esperienza che abbinasse la moda, lo chic e il territorio - spiegano le organizzatrici - L’iniziativa è rivolta agli sposi, ma non solo. Ci aspettiamo tanti appassionati, amanti della bellezza o semplicemente curiosi. Le Marche saranno protagoniste anche attraverso brand che spiccano a livello nazionale e non solo». Infatti, tra i fornitori ecco Loriblu per lo scarpe, Vinci Wedding per foto e photobooth (particolare realizzazione in bianco e nero), Roberta Cicchi per il make up e la consulenza d’immagine, l’Ottica Masini e Over the box (audio libro degli ospiti in anteprima per il 2024). L’ingresso sarà libero e ci saranno dei punti dedicati al Food&Drinks grazie al Jet Set Ancona, Cocco Verde e La Bistronomia. Partner della giornata Marel Service, Luci e Sogni, Rm Audio e Nonsolostampa.