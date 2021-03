Megayacht di 52 metri tutto in alluminio: ecco l’ultimo gioiello di Crn

ANCONA - Prende forma nello storico cantiere Crn, brand Ferretti Group, lo yacht fully custom Crn m/y 142. Il megayacht, completamente in alluminio, è stato progettato dall’ufficio tecnico di Crn in partnership con Omega Architects, che ne ha curato il concept e le linee esterne, e con Massari Design.

Il nuovo 52 metri, con un baglio massimo di 9 metri, si distingue per un profilo basso e filante che, insieme alla prua quasi verticale, ne esprime la personalità sportiva. Lo yacht è stato progettato per creare una forte relazione tra gli spazi outdoor particolarmente ampi e i vasti volumi indoor. Il layout, composto da quattro ponti, ospiterà 1 suite armatoriale e 4 cabine per accogliere a bordo fino a 10 ospiti. Crn ha attualmente in costruzione altri 3 bespoke yacht: da 60, 62 e 72 metri

