Mamma e manager di successo: Paola uccisa dalla malattia a 39 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paola aveva 39 anni, una famiglia meravigliosa illuminata dall’entusiasmo di un figlio piccolo e un lavoro che adorava. Lascia tutto per una malattia breve e spietata. Se ne va, e scava un vuoto abissale nel cuore di chi l’ha conosciuta e non poteva non amarla. E ora a chi piange Paola Quercetti per aver perso un tesoro prezioso non resta che aggrapparsi all’eredità del bene che ha lasciato, per trovare un po’ di consolazione.Annalisa Bontempi è una dei quattro soci della Bontempi Casa di Camerano ha la voce graffiata dal dolore. «Vogliamo rendere omaggio a Paola, dal 2005 è stata una grande professionista nel suo ruolo di manager dell’ufficio marketing e ufficio relazioni esterne». Una persona d’oro.