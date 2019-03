I ladri trovano pochi soldi e fanno il pieno di cibo e bibite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA -Sono riusciti a scardinare la porta d’ingresso del market e poi a mettere le mani sul fondo cassa, dove hanno trovato solo 50 euro. Visto il misero bottino racimolato in denaro, hanno pensato bene di fare spesa a scrocco, portando via generi alimentari e bevande. Prima della fuga, hanno messo a soqquadro parte dell’attività commerciale, buttando a terra diversi prodotti commerciali. Il colpo al negozio di frutta e verdura Baba di via Maratta, attiguo all’ufficio postale, si è verificato venerdì notte. Uno dei soci del market si è accorto del passaggio dei ladri ieri mattina, attorno alle 8, quando è andato ad aprire il negozio. Ha subito notato che la porta d’ingresso era semiaperta e che presentava segni di scasso nella parte sopra la serratura.