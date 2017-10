Scende dal pullman pieno di droga: sulle scalette lo aspettano i poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i poliziotti della squadra mobile di Ancona hanno arrestato un napoletano trovato in possesso di due panetti di hashish dal peso di due etti, 16 pasticche di sostanze psicotrope e qualche grammo di marijuana.Gli investigatori della sezione narcotici della mobile dorica erano già venuti a conoscenza del fatto che il napoletano 34enne veniva spesso ad Ancona per rifornire di stupefacenti la piazza locale. In particolare, alle ore 00.40 di domenica, l'uomo scendeva dal pullman di linea proveniente da Napoli e ad accoglierlo sotto le scalette c'erano gli agenti della sezione narcotici che lo attendevano già da ore non sapendo con precisione quale mezzo avrebbe utilizzato per raggiungere le Marche.Infatti, contemporaneamente, altre pattuglie della squadra mobile presenziavano i punti nevralgici della città dove l'uomo, magari accompagnato o utilizzando un mezzo privato, sarebbe potuto transitare. Visti i gravi indizi probatori riscontrati a suo carico l'uomo veniva dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, dottoressa Mariangela Farneti, collocato agli arresti presso il carcere di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente