ANCONA - La situazione al Passetto è ormai fuori controllo. Ieri mattina i primi bagnanti che hanno raggiunto la spiaggia sono stati testimoni oculari di una scena di vera e propria disperazione. Gli accampamenti improvvisati dei clochard avevano praticamente invaso la distesa in cemento, nello specifico l’area della cosiddetta mezzaluna proprio sotto l’ascensore. Un problema che persiste ormai da tempo e che sembra non trovare una soluzione. Il nodo sarebbe l’impossibilità di trovare posto nelle strutture di prima accoglienza, ormai al collasso per la presenza massiccia di profughi, richiedenti asilo e senzatetto. Una criticità di cui si è sempre occupato l’assessorato ai Servizi sociali.

APPROFONDIMENTI PROSTITUZIONE Ancona, casa del sesso alle Grazie: maitresse cinese a processo, sfruttava tre connazionali



Le strategie



oggi in capo alla neo-assessora Manuela Caucci che auspica un supporto da parte di Palazzo Raffaello: «Bisogna aprire un tavolo di confronto con la Regione - afferma -, le deleghe sanitarie più importanti le hanno loro. Dunque una soluzione va trovata con il loro aiuto». Mentre restando in ambito comunale l’assessora suggerisce «un confronto con chi si occupa di ediliza e patrimonio per vedere se ci sono dei luoghi da adattare a necessità temporanee». La Caucci, infatti, riflette sulla possibilità di «reperire qualche struttura da adibire ad alloggi pro-tempore dove poter ospitare queste persone».



La collaborazione



Ma intanto urgono soluzioni immediate per dare una risposta immediata e fattiva ad un’emergenza che appare ormai ingestibile. «La miglior strategia è la collaborazione, anche e soprattutto in ambito sociale, con le associazioni di volontariato e con chi batte il territorio e conosce le problematiche che ci sono - sostiene l’assessora -. Occorrerà attivare dei tavoli di confronto che ci possano dare una mano a migliorare i servizi in essere». Servizi che per la Caucci «sono tra i migliori, ma io sono qui per migliorarli ancora». Intanto si susseguono le notti all’addiaccio dei disperati. E dal Belvedere Virna Lisi, oltre il mare del Passetto, si può ammirare uno degli spettacoli più angoscianti della città.