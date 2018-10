Sgominata la banda dei rom accusata di decine di furti in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Sgominata dai carabinieri una banda di topi d’appartamento di etnia rom.I militari della stazione di Numana hanno arrestato 3 italiani di etnia rom, provenienti dalla provincia di Roma, ritenuti colpevoli di almeno 20 furti in casa nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino, Arezzo, Terni, L'Aquila, Ravenna, Rimini, Firenze, Pisa, Gorizia Udine e Treviso. In un’occasione il furto in casa si è trasformato in rapina. Spesso le vittime dei furti erano nuclei familiari composti da persone anziane.