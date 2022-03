Si accascia in auto, malore prima dell'imbarco per la Grecia: uomo in condizioni molto gravi

ANCONA - Trambusto al porto di Ancona per una situazione particolare con un turista tedesco diretto in Grecia che a a causa di un malore si è fermato con la macchina bloccando le operazioni di imbarco. Confusione e incertezza fino a che il personale di sottobordo e la Capitaneria hanno ha visto l'uomo accasciato in auto privo di sensi. Immediata la richiesta di soccorso con il trasporto grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette in condizioni critiche.

