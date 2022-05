Cinghiale travolge e fa cadere rovinosamente a terra un ciclista alle porte della città

ANCONA - Brutta esperienza, vedersi attraversare la strada da un cinghiale mentre si pedala in sella a una bici. È capitata ieri a un cicloamatore che poco prima del tramonto è caduto rovinosamente sull’asfalto di via Madonnetta dopo l’impatto con un cinghiale che gli si è parato di fronte all’improvviso. Siamo in zona Pinocchio, all’ingresso della città, ma i cinghiali ormai si avvicinano sempre più al centro urbano. Per il ciclista, soccorso dalle ambulanze del 118, nulla di particolarmente grave per fortuna. Anche se, per le contusioni e le abrasioni della caduta, è stato necessario un passaggio al pronto soccorso di Torrette.

