I carabinieri con i cani trovano ​hashish e marijuana dentro la scuola superiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Otto carabinieri e due pastori tedeschi dal fiuto infallibile a caccia della droga utilizzata dagli studenti. La task force messa in piedi dal comando provinciale dell’Arma ha portato gli operatori a scandagliare ieri mattina ogni angolo dell’istituto Podesti-Calzecchi-Onesti di via Passo Varano nell’ambito dei consueti controlli finalizzati a contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti tra i più giovani. In totale sono stati sequestrati 17 grammi di droga, tra hashish e marijuana. Sono stati rinvenuti nei contenitori più disparati: dal classico pacchetto di sigarette riadattato fino all’astuccio metallico di caramelle passando per l’ovulo in plastica degli ovetti Kinder destinato alle sorprese.