Capanna, cuscino e sacco a pelo nel "grand hotel" del parco del Pincio

ANCONA - Forse il verde, la presenza delle panchine, una serie di alberi e una vista mozzafiato sul capoluogo. Potrebbero essere questi gli elementi che, l’altra notte, hanno convinto un nord africano a costruirsi una sorta di riparo al parco del Pincio in via Circonvallazione. Certo di essere arrivato in un campeggio sotto le stelle, l’uomo ha piazzato sopra una panchina una serie di cartoni, creando una sorta di capanna, per poi sistemarsi con un sacco a pelo, cuscino compreso. A scoprirne la presenza sono stati alcuni residenti della zona, che di solito alle prime luci dell’alba escono di casa in compagnia del proprio cane. In tanti hanno preferito non avvicinarsi: l’uomo aveva scelto questo angolo di parco anche per fare i propri bisogni. Così il nord africano è rimasto a dormire lì fino alle 10, di ieri, per poi allontanarsi come se nulla fosse. Non è la prima volta che in questo parco accadono fatti del genere.