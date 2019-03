Cade in casa e rimane sul pavimento: soccorsa dopo due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era a terra dolorante nella sua abitazione da due giorni la signora anziana soccorsa ieri in centro. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’82enne che abita in via Veneto, in un palazzo nelle vicinanze del palasport. I residenti preoccupati perché non la sentivano da un paio di giorni, hanno allertato i vigili urbani. La polizia municipale si è portata sul posto e ha fatto intervenire il 118 e i vigili del fuoco per riuscire ad entrare nell’appartamento. Per farlo hanno dovuto sfondare la porta, poi i soccorritori hanno visto la donna di 82 anni a terra. Lamentava dei dolori, le sono state praticate le prime cure sul posto, poi è stata accompagnata all’ospedale per tutti gli accertamenti del caso.