Blitz dei vigili al mercato: scatta il fuggi fuggi di parcheggiatori abusivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Operazione mercati sicuri. Non si ferma l’offensiva della polizia locale contro ogni forma di irregolarità nei mercati cittadini: commercio abusivo, extracomunitari che fanno la questua in maniera troppo pressante; parcheggiatori abusivi che vessano gli automobilisti.Nessuna forma di tolleranza. Venerdì scorso al mercato Maratta, ieri sempre in corso Amendola, ma grande attenzione riservata al Piano e, in particolare, a piazza D’Armi. Qui l’incubo sono i parcheggiatori abusivi che gravitano nell’area del parcheggio che un tempo ospitava il campo da calcio. È bastata la vista degli agenti della polizia locale per scatenare il fuggi fuggi di un gruppo di extracomunitari che è riuscito a far perdere le proprie tracce dileguandosi verso via della Montagnola. Si tratta, peraltro, di un gruppo di africani provenienti da Senegal e Nigeria, i cui volti non sono nuovi alle forze dell’ordine.