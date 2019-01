L'auto finisce nella buca: i futuri sposini restano sul carroattrezzi

di Claudio Comirato

ANCONA - Avrebbe voluto mostrare al futuro marito la chiesa dove coronare il loro sogno di amore e invece si sono ritrovati sopra un carro attrezzi con la macchina fuori uso a causa di una mega buca al centro della strada. Protagonista della disavventura un coppia di futuri sposini, lei originaria di Pesaro ma da anni residente ad Ancona lui operaio specializzato di un ditta che opera nella zona del porto. Una vicenda che parte proprio da Pesaro in particolare dalla zona della Stazione dove la ragazza per anni ha abitato a due passi da una chiesa il cui stile architettonico richiama fedelmente quella dei Cappuccini in via Fermo ad Ancona.