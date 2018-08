Arco di Traiano sfregiato: â€‹caccia ai vandali attraverso le telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Individueremo gli autori delle scritte lasciate sull’Arco di Traiano grazie alle telecamere». Lo assicura l’Autorità di Sistema Portuale che condanna fortemente l’atto vandalico su uno dei monumenti storici più importanti, situato all’interno del porto antico. L’Arco di Traiano è stato infatti imbrattato nei giorni scorsi con pennarelli e scritte offensive.Vandali hanno danneggiato il monumento con un insulto nei confronti della città e della squadra di calcio di Ancona. L’Autorità di Sistema portuale ha già avviato le verifiche sulle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, e chiederà supporto a Fincantieri che, di fianco all’Arco ha il proprio accesso al cantiere navale, sorvegliato 24 ore al giorno. «Interverremo al più presto per rimuovere l’imbrattatura con l’ausilio della Soprintendenza – dichiara in una nota l’Autorità di Sistema Portuale – perché l’Arco di Traiano è un monumento delicato e sarà necessario lavorare con mani esperte per non fare ulteriori danni. Sporgeremo anche una formale denuncia all’autorità giudiziaria, allegando copia delle registrazioni video effettuate dal sistema di sorveglianza».