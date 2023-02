ANCONA - Prima la serata passata a bere, poi la discussione con alcuni ragazzi e il pestaggio brutale in strada. La vittima, un albanese di 40 anni, è finita in ospedale con un dente caduto ed escoriazioni multiple. Gli aggressori si erano già dati alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri del Norm. L’episodio di violenza è scattato sabato notte, in via Volturno, nei pressi di un circolo dove il 40enne stava passando la serata.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, anche perché la prognosi rilasciata dall’ospedale di Torrette è di 30 giorni: si procede dunque d’ufficio. Ancora non sono noti i motivi del pestaggio, ma probabilmente l’alcol ha incentivato la dose di violenza.



I fatti



Tutto è nato poco dopo la mezzanotte. A lanciare l’allarme è stato un automobilista. Passando per via Volturno con la sua vettura ha visto in diretta l’aggressione: alcuni ragazzi stavano picchiando il 40enne, mentre si trovava già riverso a terra, dolorante e incapace di difendersi dai colpi sferrati dal gruppo. L’automobilista, vista la scena, non ha esitato a chiamare il 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Così, sul posto, sono immediatamente arrivati i carabinieri del Norm. Hanno trovato la vittima sul marciapiede, malmessa. In via Volturno è dovuta arrivare anche un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 per trasferire l’albanese al pronto soccorso di Torrette.



Gli accertamenti



Da parte degli investigatori sono subito iniziati gli accertamenti per circoscrivere quanto accaduto. L’albanese, rimasto comunque sempre cosciente durante le fasi del soccorso e del trasporto a Torrette, L’uomo è riuscito a ricostruire la serata: l’avrebbe passata a bere assieme ad alcune persone, fino a quel momento sconosciute e forse connazionali. Poi, è in particolare con un uomo che si sarebbe accesa una lite infuocata. La discussione è iniziata all’interno del locale, poi è degenerata all’esterno, forse anche a causa del troppo alcol ingurgitato sabato sera. Ed è proprio all’esterno, in strada, che è avvenuto il pestaggio: spintoni, calci e pugni. Un cazzotto ha raggiunto il 40enne in faccia e gli ha fatto cadere un dente.

Si è difeso come ha potuto, ma alla fine è caduto a terra, ko, con un dente in meno e varie escoriazioni su più parti del corpo. Quando l’automobilista-testimone è passato per via Volturno, ha visto la vittima in balia di alcuni aggressori. All’arrivo della pattuglia del Norm, si erano già dileguati.