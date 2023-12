X Factor, Fedez risponde a Morgan: «Non sono un ribelle, ma mai leccato i piedi a Meloni e Sgarbi»

La risposta di Fedez - in diretta ieri sera nel corso della semifinale di X Factor 2023, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - alle parole degli ultimi giorni di Morgan. Il giudice ha prima smentito le presunte accuse di clientelismo e ha poi concluso: «Non sono un ribelle né un anti-sistema. Sono un ragazzo che ha una piccola azienda con la mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi, ciao Marco». Immagini concesse da Sky. La finalissima di X Factor 2023 è giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8. Gli inediti di #XF2023 sono disponibili da oggi venerdì 1, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali.