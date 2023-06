L’estate live di Lazza a suon di hit ed energia: le immagini del ‘Lazza Ouvertour Summer 2023’

Sarà un’estate caldissima per Lazza che sabato 24 giugno, al Castle on Air di Bellinzona, ha dato il via alla tournée estiva. Sulla scia del ‘Lazza Ouver-Tour’ nei palasport, l’artista dei record prosegue la stagione live con ‘Lazza Ouvertour Summer 2023’ celebrando un successo senza confini che conta, ad ora, oltre 3 miliardi di stream. Lo spettacolo svizzero è, dunque, solo il preludio dalla carica travolgente di una lunga serie di live che fino a settembre vedrà il milanese calcare i palchi dei principali festival estivi italiani e non. “Il tour nei palazzetti è stato magico, una scarica d’adrenalina pazzesca”, dichiara l’artista. “Ora le mie energie sono tutte concentrate sull’estivo: cambia il set e anche l’emozione è diversa, ma ugualmente forte. Quando sono sul palco cerco sempre il contatto col pubblico, è quello che mi dà carica. […] non vedo l’ora di fare un bel po’ di casino all’aperto tutti insieme!”. Foto di Jacopo Rossini / Video Ufficio Stampa GOIGEST