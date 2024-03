Uomo travolto sulle strisce pedonali davanti alla clinica Montanari, interviene l'elisoccorso a Morciano

MORCIANO DI ROMAGNA - Un uomo di 77 anni è stato investito sulle strisce pedonali, questa mattina, poco dopo le 10, davanti alla Casa di Cura Montanari di Morciano. Elisoccorso atterrato al campo sportivo L'uomo, in gravi condizioni, è stato portato via in eliambulanza (atterrata nel vicino campo sportivo), con un grave trauma commotivo plurimo. Al volante del Fiat c'era un 70enne del posto che, secondo le prime testimonianze, ha detto di non aver visto l'uomo attraversare la strada. La via è stata chiusa per permettere i rilievi di rito alla polizia locale.