William spietato con Harry: gli avrebbe vietato di tornare a Londra per il memorial di Diana

LOLNEWS.IT - William ha preso con grande serietà il ruolo di ‘quasi Re’ che la Regina – delusa da Carlo – gli ha affidato. Per questo motivo si sta dimostrando risoluto come non mai nel proteggere il futuro della monarchia e non vanificare gli sforzi di Elisabetta II che ha donato la sua vita per l’istituzione. A tal proposito il duca di Cambridge si sarebbe messo di traverso rispetto a due questioni estremamente delicate. La prima riguarda il ritorno di Harry a Londra per la festa in onore di Diana che si terrà a Kensington Palace il prossimo 19 ottobre. A quanto pare, però, William avrebbe imposto al fratello minore di non mettere piede a Londra: alla base della mancata reunion ci sarebbero, secondo i tabloid inglesi, attriti legati al memoir di Harry per cui William sarebbe furioso (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

