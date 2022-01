Trasportava medicinali cinesi anti Covid non autorizzati, denunciato autista a Macerata

(Agenzia Vista) Macerata, 03 gennaio 2022 A Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato 3600 farmaci cinesi, non autorizzati, pubblicizzati come il rimedio al Covid-19. I finanzieri hanno controllato una macchina, insospettiti dall'atteggiamento strano del conducente e hanno trovato le medicine all'interno dell'auto./ Fonte Youtube Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© RIPRODUZIONE RISERVATA