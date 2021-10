Stanco di Instagram? Ecco come eliminare l'account (anche solo temporaneamente)

Sei stanco di condividere tue foto su Instagram? Forse non lo sai, ma in poche, semplici, mosse puoi eliminare i tuoi contenuti, cancellando l'account e qualsiasi tua traccia online. Hai due possibilità: andartene da Instagram temporaneamente o disattivare il profilo per sempre, rendendo irrecuperabile ogni tuo post. Le procedure per le operazioni saranno differenti, ma entrambe possono essere effettuate solo da browser (Chrome su Android o Safari su iPhone) e non da App. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com



