Spoleto: autocisterna di benzina in fiamme, nube nera invade la strada

(LaPresse) Un'autocisterna che trasportava 40 mila litri di benzina è andata a fuoco questa mattina lungo la SS3 Flaminia, tra Terni e Spoleto. L'incendio ha provocato una densa nube nera, visibile a grande distanza. Il traffico è stato bloccato. L'autista è rimasto ustionato ed è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso. Le operazioni successive, che andranno avanti per diverse ore, includono il raffreddamento, la messa in sicurezza e il recupero del mezzo pesante. L'incendio, da quanto emerge, si sarebbe innescato dopo che il mezzo si è ribaltato, per cause da accertare. La motrice è finita nella scarpata sottostante, mentre la cisterna è rimasta in bilico.

