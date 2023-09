Spaccio di droga tra Umbria e Marche: sgominata banda italo-marocchina

ANCONA - Colpo allo spaccio sgominata una banda italo-marocchina dedita al traffico di stupefacenti, in particolare cocaina ed hashish, sull'asse Umbria-Marche. Sofisticati strumenti investigativi hanno permesso alla Guardia di Finanza di disarticolare un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle province di Perugia, Ancona, Pesaro Urbino. Cinque le misure cautelari emesse dal Gip del tribunale del capoluogo umbro. Diversi gli interventi delle Fiamme Gialle che hanno permesso di trarre in arresto un componente della banda e di sequestrare oltre due chilogrammi di hashish e cocaina oltre ad una sorta di libro mastro dell’attività illecita. Per le indagini utilizzati anche sistemi satellitari. Il gruppo criminale dedito al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, era composto da tre cittadini di origine marocchina, residenti in provincia di Perugia, Ancona e Pesaro Urbino, e da due italiani, uno di origini campane, stabilmente residente a Città di Castello, l’altro di origini romagnole e residente a Misano Adriatico.