Robot frattura un dito a un bambino durante torneo di scacchi

Doveva solo essere una partita a scacchi, ma si è tramutata in un incidente. È successo nel corso di un torneo a Mosca, dove un robot ha fratturato il dito di un avversario, un bambino di sette anni. Il piccolo comunque sta bene come ha riferito Sergey Smagin, vice presidente della Federazione Scacchistica Russa.