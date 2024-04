PESARO Ecco la nuova bretella di Muraglia, sarà percorsa ogni giorno da 15 mila veicoli. L'interquartieri si allunga, nord e sud di Pesaro collegati, via Flaminia e via Fratti alleggerite dal traffico, più agevole l'accesso al futuro nuovo ospedale. Il tendone è stato posizionato a metà dell'ultimo tratto verso sud della nuova arteria, tra lo svincolo di Strada Carloni-Strada Condotti e via Lombroso.