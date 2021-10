(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2021 Presidio della Cgil per l'assalto alla sua sede nazionale a Roma, le immagini La Cgil è scesa in presidio davanti alla sua sede nazionale in risposta all'attacco portato alla sede stessa da alcuni neofascisti nella serata del 9 ottobre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA