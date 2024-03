Porto Potenza, invasione di meduse quadrifoglio: cosa vuol dire per il nostro mare?

Invasione di meduse quadrifoglio a Porto Potenza , in provincia di Macerata. Il video, effettuato da una barca e quindi a distanza dalla costa, ha ripreso la danza di questa particolare tipologia di meduse in mare. La medusa quadrifoglio ha sull’ombrello trasparente quattro cerchi rosa che sono in realtà gli organi riproduttivi. Il nome scientifico è Aurelia. La quantità di meduse quadrifoglio non è da ricondursi all'acqua cristallina ma al vento. La medusa quadrifoglio si fa trasportare dalle correnti invece di andare a cercare il mare pulito.