Piscine Carletti, come raggiungere le terme libere vicino Viterbo

Il bonus Terme 2021 si preannuncia tra gli incentivi governativi più interessanti per quanti hanno bisogno di un weekend all’insegna del relax: se non doveste rientrare tra i fortunati, vi consigliamo comunque un bagno alle terme libere vicino Viterbo, le Piscine Carletti. Ad un paio di km dal capoluogo della Tuscia si trovano una dozzina di vasche libere. Assomigliano molto alle terme degli antichi romani: l’acqua sgorga dalla fonte a 58°, poi arriva alle vasche a diverse temperature. Come raggiungerle? Da Viterbo basta proseguire in direzione Tuscania, prendere la Strada Tuscanese e dopo sede dell’Aeronautica Militare, si continua per 1 km: quando inizierete a vedere gente in accappatoio sul ciglio della strada in prossimità di un grande prato, allora siete su per giù arrivati (Foto: Shutterstock – Music: “Funday” from Bensound.com)

