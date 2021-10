Non si vedono da mesi: il "romantico" incontro della coppia in aeroporto si rivela un disastro

Lo scenario è da film, il finale un po' meno. Lui arriva in aeroporto, lei gli corre incontro, non vedono l'ora di abbracciarsi, ma... qualcosa va storto. Per la troppa gioia di rivedersi, questi due innamorati finiscono entrambi per terra. La scena romantica diventa improvvisamente comica e intorno a loro scoppia una risata generale. Nessuno sembra essersi fatto male: un lungo bacio si rivela un'ottima medicina.

