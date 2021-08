Conero, spiaggia dei Sassi Neri: ecco perché si chiama così

La costa adriatica è piena di spiagge incantevoli, molto attrezzate e perfette per una vacanza con bambini al seguito, ma se siete alla ricerca di relax, privacy e natura incontaminata, vi consigliamo la spiaggia dei Sassi Neri, a Sirolo, all’ombra del Conero. La caletta marchigiana è particolarmente conosciuta e apprezzata da coloro che preferiscono trascorrere una giornata al mare viaggiando leggeri e godendo della natura piuttosto che del comfort di servizi, bar, sdraio e via dicendo. Perfetta per fare snorkeling, la spiaggia dei Sassi Neri si trova immediatamente dopo la spiaggia di San Michele (più attrezzata) con cui forma una mezza luna affacciata all’Adriatico. Ecco da cosa deriva il caratteristico nome (Foto: Shutterstock - Music: "Funday" from Bensound.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA