La prima Sibillini Experience: trekking e attività per riscoprire la magia dei Monti Sibillini

Riscoprire la magia dei Monti Sibillini, la sua storia e la sua natura in un progetto non-profit e multipiattaforma: questo e molto altro è Magic Mountains. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con una serie di approfondimenti e delle bellissime e panoramiche experience. La prima Sibillini Experience organizzata da Magic Mountains ha avuto luogo il 25 settembre a Capanna Ghezzi. 250 persone si sono date appuntamento dopo circa un’ora di trekking da Castelluccio di Norcia per vivere la prima immersione nella natura del Parco. Una giornata per approcciarsi al progetto, conoscerlo e capirlo in tutte le sue sfumature. Musica: Elevate from BenSound

