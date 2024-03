Kate Middleton e re Carlo, l'incontro privato prima dell'annuncio della malattia: 'davvero insolito'

Dietro alle fredde notizie di malattie, ricoveri e interventi chirurgici che hanno riguardato sia Re Carlo III che Kate Middleton si nasconde un incontro che ha emozionato milioni di sudditi britannici. Alla fine di gennaio, quando la Principessa Kate è stata ricoverata per un misterioso intervento all'addome presso la clinica di Marylebon, a nord di Londra, si è trovata con il sovrano ospite della stessa struttura per un intervento di routine alla prostata. Ciò che è emerso dalle narrazioni dei tabloid ha scaldato i cuori dei sudditi britannici: il Re avrebbe 'sgambettato' dal suo letto d'ospedale per condividere un momento di conforto con la nuora nei corridoi. Questo incontro 'clandestino', narrato da alcuni addetti ai lavori, ha rivelato un lato umano e paterno del Re Carlo, il quale ha trovato nel sostegno reciproco con Kate un momento di condivisione e affetto, specie in un momento di difficoltà comune. Ma l'incontro non è rimasto confinato alle mura dell'ospedale: è stato seguito da un pranzo a due, nel quale il papà e la moglie di William hanno potuto condividere ulteriormente pensieri e conforto reciproco. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB