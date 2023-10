Israele, i terroristi sparano ai partecipanti del rave in fuga

Emergono nuove immagini del massacro compiuto da Hamas al Nova Musica Festival nel deserto del Negev, in Israele, il 7 ottobre scorso, in cui furono uccise 260 persone e altre prese in ostaggio. In un video un commando di terroristi scende dalle auto e apre il fuoco verso i partecipanti al rave, che cercano di fuggire nei prati.