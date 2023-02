I Maneskin cantano Baby Said la performance è da brividi

TORINO - Un rock potente, classico eppure estremamente innovativo per una band che parla al cuore e al cervello del pubblico, con testi ispirati, poetici, e un sound universale: i Maneskin hanno conquistato Torino sabato nella prima data del Loud kids tour a Torino. Il successo non ha affatto stancato Victoria, Damiano, Thomas e Ethan, qui la performance da brividi del brano Baby Said sul palco del Pala Alpitour che si è acceso per due ore di musica potente. Il loro tour sta collezionando un tutto esaurito dietro l'altro, dopo il trionfo delle date all'estero.