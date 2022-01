Harry vuole la scorta: la Regina (furiosa) non si piega ai suoi capricci, parla l'ex bodyguard di Diana

LOLNEWS.IT - Le richieste di Harry e Meghan di tornare ad avere la scorta reale qualora mettessero piede di nuovo in Inghilterra stanno sconvolgendo la Regina e il governo britannico. Il Mail on Sunday ci è andato giù pesante col duca di Sussex definendolo “un piagnucoloso, patetico, noioso piccolo ingrato” e Sua Maestà non ha chinato il capo al volere del nipote. Harry ha temuto per la sua incolumità quando lo scorso luglio è tornato in UK per svelare la statua di Lady Diana: in quell’occasione si è dovuto pagare le guardie del corpo privatamente, ma stavolta i suoi avvocati sono fermi nel demandare al Governo più protezione da Scotland Yard per il Principe. Ad attaccarlo anche l'ex bodyguard di Lady Diana: "È nella posizione finanziaria per..." Foto: Kikapress Music: "Moose" from Bensound.com

