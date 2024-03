Giovanni Allevi: la più grande felicità? Vivere

Il commovente discorso al Forum di Assago

Milano, 20 mar. (askanews) - Quando "la bilancia che fino a quel momento pendeva verso la mia morte iniziava a pendere di nuovo verso la vita sono stato investito da una felicità allo stato puro, non una sensazione effimera, una botta, un camion di felicità, un treno, un grattacielo. Perché ero felice? Perché ero semplicemente vivo".

Lo ha detto Giovanni Allevi partecipando, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità - istituita dall'Onu nel 2012 per riconoscere l'importanza della felicità nella vita delle persone in tutto il mondo -, all'evento "Happiness on Tour. Vite - Storie di Felicità", organizzato dalla Fondazione della Felicità ETS, presieduta da Walter Rolfo al Forum di Assago, vicino Milano, con personalità del mondo dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti, insieme a formatori, mental coach, manager di aziende, docenti e tanti altri.