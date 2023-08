Fondi Covid distratti e soldi a Praga: imprenditori nei guai

EMBED

ANCONA - Hanno percepito 50mila euro attraverso i fondi statali del Covid utilizzandoli non per le aziende ma a fini personali. Non solo: attraverso una società costituita ad hoc per fornire manodopera nei cantieri navali di Ancona e Taranto, hanno trasferito i ricavi in conti correnti aperti a Praga evadendo il Fisco. Due imprenditori sono finiti nei gtuai dopo un'indagine svolta dalla Guardia di finanza di Bologna: indagine estesa nelle Marche visto che la società dei due imprenditori ha operato anche nei cantieri navali di Ancona.