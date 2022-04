Un calcio in pieno volto. Scoppia la polemica per un video finito su TikTok e, successivamente, trasmesso dalla trasmissione “Chi l'ha visto?”. Dopo un inseguimento, nelle immagini si vedono alcuni poliziotti che fermano un ragazzo a Foggia: lui è a terra e un agente gli sferra un calcio in faccia.

