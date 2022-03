Festa della Donna, le ricette pensate da Benedetta Rossi per festeggiare l’8 marzo a tavola

LOLNEWS.IT - La Festa della Donna non dovrebbe essere soltanto l’8 marzo, lo sappiamo tutti benissimo, ma oggi che realmente si celebra la figura della donna, vi suggeriamo di coccolare le vostre mamme, sorelle, amiche, mogli o nonne con il menù pensato da Benedetta Rossi. La food blogger più amata d’Italia ha voluto rendere omaggio alle tre muse ispiratrici della cucina italiana, che hanno “inventato” piatti celebri in tutto il mondo: parliamo di Norma, Margherita e Susanna. Foto: Kikapress/Shutterstock Music: "Buddy" from Bensound.com

