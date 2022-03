Fermo, musei, mercati e concerti: la primavera fa il pieno

Festa del teatro, Fermo Flora, open day dei musei: la prima domenica di Fermo ha attirato molto pubblico. Visitatori nei musei hanno potuto assistere a “mini” spettacoli replicati. Nel video c’è Giulia Scalpelli davanti alla sala del Mappamondo, dall’alto della loggetta la visuale su piazza del Popolo, gente a passeggio, pubblico spettacoli, i gazebo degli espositori di "Fermo Flora". Chiusura del video in piazzale Azzolino con il gruppo Ortensia. La festa del teatro, in occasione della giornata mondiale del teatro, ha visto le associazioni del territorio esibirsi in quattro luoghi all'aperto e tre al chiuso.

