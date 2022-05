FERMO - Da questa notte squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per il crollo di edificio di due piani a Fermo, in contrada Montone. Seppure segnalata come disabitata, sono tutt'ora in corso le operazioni di ricerca, anche con unità cinofile, per escludere il coinvolgimento nel dissesto di eventuali persone senza fissa dimora.

