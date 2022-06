(Adnkronos) - E’ appena arrivata in cattedrale a Catania, accolta da un lunghissimo applauso, la bara bianca della piccola Elena, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre, rea confessa, a Mascalucia. Tanti i curiosi presenti in piazza Duomo, fuori dalla cattedrale, che malgrado l’alta temperatura non hanno voluto mancare di dare l’ultimo ‘saluto’ alla bimba.

