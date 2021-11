CIVITANOVA - La Srl era un copertura per spacciare marijuana e hashish online: arrestati i due titolari con quasi 160 kg, denunciati i dipendenti. È quanto hanno scoperto i militari della Finanza di Civitanova nel corso di un'irruzione nella sede di una società dedita all vendità di oggetti online. Ma in sede avevano 158,5 kg tra hashish e marjuana, in gran parte già impachettati per essere consegnanti.

