Che tempo che fa, Gino Cecchettin: «Voglio essere come Giulia. Voglio amare, non odiare». Le parole commoventi sul futuro

Gino Cecchettin è stato ospitato da Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa andata in onda lo scorso 10 dicembre sul NOVE, dove ha parlato dell'omicidio della figlia Giulia con parole misurate e facendo un discorso bellissimo, che ha raccolto immediatamente il plauso dei telespettatori. Il suo messaggio, rivolto al futuro nonostante una tragedia come quella che ha vissuto, è infatti un monito per tutti. Photo Credits: Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) ; music by Korben MKdB