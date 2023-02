Bufera di neve a Forca di Presta, soccorse 10 auto e un pullman

Vento e neve. In pochi secondi le auto si sono trovate avvolte dalla neve. I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti alle 18.30 circa in supporto del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia per recuperare ben dieci autovetture e un pullman nel tratto di strada provinciale SP447 tra Castelluccio di Norcia (PG) e Forca di Presta (AP).

L'assistenza

Gli automobilisti sono stati colti da un improvvisa bufera di neve che ha provocato degli accumuli di neve sulla strada tali da renderla impraticabile. La squadra dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno che è intervenuta ha portato assistenza agli automobilisti in difficoltà e con l’ausilio di attrezzature e mezzi da neve ha favorito la movimentazione dei degli automezzi coinvolti verso il tratto di strada pulito dal passaggio degli spazzaneve. Le operazioni di sono concluse intorno alle 21.Sul posto presente anche il Soccorso Alpino.