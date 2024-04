La Finanza trova in casa del pregudicato 1,7 kg di hashish e marijuana

ANCONA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno tratto in arresto un narcotrafficante pluripregiudicato che occultava nella propria abitazione un quantitativo complessivo di circa 1,7 kg di sostanze stupefacenti. Le operazioni di perquisizione domiciliare hanno permesso di rinvenire e porre sotto sequestro un totale di 14 panetti di hashish del peso complessivo di kg. 1,398, una busta di cellophane contenente gr. 297 di marijuana nonché svariato materiale per il confezionamento e per il taglio della sostanza stupefacente. Tali quantitativi, qualora immessi sul mercato, avrebbero fruttato proventi illeciti per oltre 17.000 Euro.