Alluvione in Emilia Romagna, Vigili del fuoco salvano persone con i gommoni

(Agenzia Vista) Emilia Romagna, 19 maggio 2023 Oltre 1000 Vigili del Fuoco sono impegnati per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna. Ecco gli interventi per mettere in sicurezza la popolazione. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev