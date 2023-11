Allarme bomba nei tribunali di Urbino e Pesaro: chiusa via Raffaello

URBINO – Ore 7.40: allarme bomba al Tribunale di Urbino nella mattina di oggi 17 novembre 2023. La conferma arriva dalla polizia che - come riporta il Ducato - ha chiuso via Raffaello da Porta Raffaello fino all’incrocio con via Bramante e via Santa Margherita. In contemporanea lo stesso allarme è scattato nel palazzo di giustizia di Pesaro: chiuse le porte, delimitata l'area antistante, blindato il vicino piazzale Carducci. Guarda il video di Beatrice Giannotti.