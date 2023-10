Giorgia Meloni esalta il tartufo di Acqualagna: «Sono una grande estimatrice, eccellenza straordinaria del territorio»

Nel corso della sua visita ad Acqualagna per la firma dell'accordo di coesione e sviluppo tra Governo e Regione Marche, il Premier Giorgia Meloni ha trovato il tempo anche per commentare il "simbolo del territorio": il tartufo bianco. «E' un'eccellenza straordinaria che contribuisce ad impreziosire il territorio. Sono una grande estimatrice del tartufo bianco di Acqualagna che conosco bene. Come ha detto il sindaco i cittadini sono abituati a scavare per cercare. Partiti dai tartufi per arrivare al petrolio». La Meloni ha poi fatto il giro degli stand con gli addetti ai lavori.